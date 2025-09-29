Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Cemil Çiçek: Batı dünyası vicdanını, İslam dünyası da aklını kaybetti

        ESKİ TBMM Başkanı Cemil Çicek, "Batı dünyasının vicdanı olsa Gazze'de bu alçaklık, soykırım yaşanmaz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:47 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cemil Çiçek: Batı dünyası vicdanını, İslam dünyası da aklını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ESKİ TBMM Başkanı Cemil Çicek, “Batı dünyasının vicdanı olsa Gazze’de bu alçaklık, soykırım yaşanmaz. Türkistan’da yaşanmaz. Myanmar’da yaşanmaz. Batı dünyası, vicdanını kaybetti. İslam dünyası da aklını kaybetti. Bugün 2025'te İslam dünyasında akıl ipotek altında. Biz kendimiz düşünemiyoruz. Birilerine ipotek vermişiz, rehin vermişiz. O da kasasına kilitlemiş, almış anahtarını, lazım olduğu kadar veriyor. Aklımızın ipotekten kurtarılması gerekiyor.” dedi.

        Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış dersi gerçekleştirildi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Biz insan ve toplum olarak doğru iş yapma mecburiyetindeyiz. Yanlış işten bir netice çıkmaz. Yanlış iş bize bir tecrübe kazandırır, doğruyu yapmamız için. Yanlışımızı kabul edersek doğruları yapabiliriz. Çok şükür üniversitelerimiz Allah’ın akıl yönetimi verdiği eşref-i mahluk olan akıllı insanların eğitildiği mekanlardır. Akıl var çok şükür. Bilgiyi nereden alacağız? Bilgi sokaktan alınıp satılmıyor. Bunun kurumları var. Bunların başında da üniversiteler geliyor. Demek ki işin doğrusunu yapmak için bilgiye, doğru iş yapmak için de akla ihtiyaç var. Peki bu ikisi doğru kullanılamazsa ne olur? Akıl var doğru kullanılamıyor. Batı dünyasının vicdanı olsa Gazze’de bu alçaklık, soykırım yaşanmaz. Türkistan’da yaşanmaz. Myanmar’da yaşanmaz. Bunların hepsinin asli faili azmettireni de işleyeni de aparatları hariç, batı dünyasıdır. Batı dünyası, vicdanını kaybetti. İslam dünyası da aklını kaybetti" ifadelerini kullandı.

        'BU BELALARDAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYORUZ'

        Cehaletin kötülüğünden bahseden Çiçek, "Eğer bizim bir kısım insanlarımız aklını kaybetmeseydi 15 Temmuz'da bu memleketin, bu milletin yüce meclisi bombalanmazdı. Aklını kaybetmeseydi bir kısım insanlar kendi insanına yukarıdan Yunan'ın atmadığı bombalar atılmazdı. Geçmişimizde de var böyle benzer sıkıntılar. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bugün 2025'te İslam dünyasında akıl ipotek altında. Biz kendimiz düşünemiyoruz. Birilerine ipotek vermişiz, rehin vermişiz. O da kasasına kilitlemiş, almış anahtarını, lazım olduğu kadar veriyor. Olmadığı takdirde biz de olup bitenlerden bir hikmet aramaya, dinde olmayan bir kadercilik anlayışı bu belalardan sıyrılmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

        ‘AKLIMIZIN İPOTEKTEN KURTARILMASI GEREKİYOR’

        Bu sorunun çözümünde eğitimin önemine vurgu yapan Çiçek, “O halde yitirdiğimizi bulacağız ki varmak istediğimiz yere varalım. Peki bunu nasıl bulacağız? Bu ülkenin insanına hür düşünmeyi, aklını bir yere ipotek vermemeyi öğretecek olan kurumlarımız eğitim kurumlarıdır. Aksi halde 15 Temmuz belasından belli ölçüde halen kurtulamadık, uğraşıp duruyoruz. Bu akıl ipoteğini eğer biz ortadan kaldıramazsak ipoteği, sonuçta başka türlü belalara duçar olmamız da hiç yabana atılacak bir husus değil. Tarih tekerrür etmez, tekerrür eden hatalardır. Bu hataların başında da, aklımızın ipotekten kurtarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Program sonunda eski TBMM Başkan Cemil Çiçek’e plaket verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Eski TBMM Başkanı Çiçek, Kayseri'de üniversite açılış dersinde konuştu:
        Eski TBMM Başkanı Çiçek, Kayseri'de üniversite açılış dersinde konuştu:
        Kayseri'de kadına şiddet uygulayan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de kadına şiddet uygulayan zanlı tutuklandı
        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, taksi ve durakları denetledi
        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, taksi ve durakları denetledi
        Kayısı bahçesine enerji üretimi ve verimi artırma hedefiyle güneş panelleri...
        Kayısı bahçesine enerji üretimi ve verimi artırma hedefiyle güneş panelleri...
        Başkan Büyükkılıç'tan Seul Büyükelçisi Tamer'e ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan Seul Büyükelçisi Tamer'e ziyaret