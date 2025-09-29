Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere yönelik 27 Eylül'de başlattığı çalışmada B.K, E.D, B.B, K.Ü, S.Ü, M.K, S.Y, T.K, Ü.K, K.K. ve U.K. yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve harici diskler ele geçirilmişti.

İlgili kurumların yaptığı incelemede, şüphelilerin işlem hacminin 2 milyar 170 milyon 106 bin lira olduğu belirtilmişti.