Kayseri'de 6 mahallede şap karantinası başlatıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de şap hastalığı nedeniyle 6 mahalleye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Süleymanfakılı Mahallesi'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık taramalarında bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

Yetkililer bu mahalleyle beraber, tedbir amacıyla çevresinde bulunan Denizovası ve Taşhan ile Develi ilçesinin Kozluca, Ayşepınar ve Havadan mahallelerine hayvan giriş çıkışlarını yasaklayarak, geçici karantina uygulaması başlattı.

Yahyalı Belediyesi de karantinanın ikinci anons yapılıncaya kadar devam edeceğini ve karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

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