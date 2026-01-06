Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (30) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
