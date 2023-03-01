Kayseri'de depremzede çocuklar için psikososyal etkinlik düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi'nde, depremzede çocuklara psikososyal destek sağlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin psikolojik travmasının etkilerini azaltmak ve çocukları mutlu edebilmek adına çalışmalar sürüyor.

Uzman psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarından kurulan ekip, depremzede çocuklar için grup oyunları, müzikli drama çalışmaları gibi psikososyal etkinlikler düzenliyor.

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