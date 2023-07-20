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        Kayserispor'un yeni sezondaki isim sponsoru Mondi Home oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 21:05
        Kayserispor'un yeni sezondaki isim sponsoru Mondi Home oldu

        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon öncesinde isim sponsorluğu için Mondi Home ile anlaştı.

        Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Kayserispor, şehrimizin en önemli markası. Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonunda sahaya holdingimizin mobilya markalarından Kayserimizin bir başka gururu Mondi Home Kayserispor olarak sahaya çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun. Mondi Home Kayserispor'a 2023-2024 sezonunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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