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        KAYMEK ile KADEM arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:28
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        KAYMEK ile KADEM arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen iş birliği protokolüne, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu katıldı.

        Burada konuşan Öztürk, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine önem verdiklerini, KADEM ile de eğitim konularında iş birliği sözleşmesini imzaladıklarını ifade etti.

        Karaosmanoğlu da protokol kapsamında seminerler, atölyeler düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

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