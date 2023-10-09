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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri'de belediye personeline "Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:23
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri'de belediye personeline "Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları" eğitimi verildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivil Savunma Uzmanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi'nce Belediye Hizmet Binası ve diğer hizmet birimlerinde çalışan personele, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, "Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları" eğitimi verildi.

        Eğitime, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, itfaiye yetkilileri ile belediye personeli katıldı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda, yangına sebebiyet verecek faktörler, yangın anında alınacak tedbirler, bireysel olarak yangına ilk müdahale yöntemleri gibi önemli birçok konuda teorik ve pratik eğitim verildi.

        Ayrıca depremde alınacak önlemlere ilişkin bilgiler verilen eğitimde trafik kazaları durumlarında yapılacaklar da ayrıntıları ile anlatıldı.

        - Kayseri Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çorba hizmeti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe derslikleri önünde sıcak çorba dağıtım noktası kurdu.

        Ücretsiz sıcak çorba hizmetinden faydalanan öğrenciler, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Kentteki tüm üniversitelerde sıcak çorba dağıtım hizmetine başlayan KAYTUR, Merkez Kütüphane ve Şehir Kütüphanesi'nde ise sıcak çorba ve çay hizmetini sürdürüyor.

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