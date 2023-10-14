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        ERÜ'de yeni öğrencilere kültür yolu turu düzenlendi

        Erciyes Üniversitesine (ERÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilere şehri tanımaları amacıyla "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:24
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        ERÜ'de yeni öğrencilere kültür yolu turu düzenlendi
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        Erciyes Üniversitesine (ERÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilere şehri tanımaları amacıyla "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte öğrenciler, rehberler eşliğinde şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekanları gezdi.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin yaşayacağı şehri yakından tanımalarına imkan sunduklarını kaydetti.

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