ERÜ'de yeni öğrencilere kültür yolu turu düzenlendi

Erciyes Üniversitesine (ERÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilere şehri tanımaları amacıyla "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte öğrenciler, rehberler eşliğinde şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekanları gezdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin yaşayacağı şehri yakından tanımalarına imkan sunduklarını kaydetti.