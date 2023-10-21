Kayseri'de temizlik işçisi AVM'nin mescidinde ölü bulundu
Kayseri'de bir alışveriş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan kişi, mescitte ölü bulundu.
Kayseri'de bir alışveriş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan kişi, mescitte ölü bulundu.
Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'ndeki bir AVM'nin mescidinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede AVM'de temizlik işçisi olarak çalışan S.G'nin (57) hayatını kaybettiği belirlendi.
S.G'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.