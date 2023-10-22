Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de camide oynarken camla kolu kesilen çocuk yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde camide oynadığı sırada camla kolu kesilen çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de camide oynarken camla kolu kesilen çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde camide oynadığı sırada camla kolu kesilen çocuk tedavi altına alındı.

        Becen Mahallesi Yeşilöz Sokak'taki Kuba Camisi'nde namaz kılan bir grup çocuk, daha sonra cami içerisinde oyun oynama başladı.

        Koşarken dengesini kaybederek pencereye çarpan Y.T.B'nin (15) kolunu kırılan cam parçaları kesti.

        İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çocuk, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Yenilmez Cimbom!
        Yenilmez Cimbom!
        Derbide kırmızı VAR!
        Derbide kırmızı VAR!
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz

        Benzer Haberler

        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de oda ve borsaların ortak toplantısın...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de oda ve borsaların ortak toplantısın...
        Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Ali Çamlı: Bu takım daha iyi olacak
        Ali Çamlı: Bu takım daha iyi olacak
        Kayserispor - Rizespor maçının ardından
        Kayserispor - Rizespor maçının ardından
        Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından