Kayseri'de Kitap Fuarı'nı 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6'ncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nın 1 milyon 39 bin 93 ziyaretçi ile rekor kırdığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6'ncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nın 1 milyon 39 bin 93 ziyaretçi ile rekor kırdığını söyledi.

Büyükkılıç, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 385 yayınevi ve 504 yazarın katıldığı fuarda, 3 milyon kitabın okuyucuya sunulduğunu söyledi.

Kayseri'nin eğitim dostu şehir olduğunu dile getiren Büyükkılıç, eğitime ve eğitimciye değer veren yaklaşım sergilemeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç, 400'ü şehir dışından olmak üzere 504 yazarın katıldığı fuarın Türkiye genelinde adından söz ettirdiğini vurguladı.

Çevre illerden de fuara ziyaretlerin olduğunu dile getiren Büyükkılıç, şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağlandığını sözlerine ekledi.