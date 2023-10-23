Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Kitap Fuarı'nı 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6'ncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nın 1 milyon 39 bin 93 ziyaretçi ile rekor kırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Kitap Fuarı'nı 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6'ncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nın 1 milyon 39 bin 93 ziyaretçi ile rekor kırdığını söyledi.

        Büyükkılıç, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 385 yayınevi ve 504 yazarın katıldığı fuarda, 3 milyon kitabın okuyucuya sunulduğunu söyledi.

        Kayseri'nin eğitim dostu şehir olduğunu dile getiren Büyükkılıç, eğitime ve eğitimciye değer veren yaklaşım sergilemeye devam edeceklerini belirtti.

        Büyükkılıç, 400'ü şehir dışından olmak üzere 504 yazarın katıldığı fuarın Türkiye genelinde adından söz ettirdiğini vurguladı.

        Çevre illerden de fuara ziyaretlerin olduğunu dile getiren Büyükkılıç, şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağlandığını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Kayseri'de trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi defne...
        Kayseri'de trafik kazasında ölen milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi defne...
        Kazada ölen Buket, Avrupa şampiyonu milli sporcu çıktı (2)
        Kazada ölen Buket, Avrupa şampiyonu milli sporcu çıktı (2)
        Kayseri'de "Gastronomi Günleri" etkinliği yapılacak
        Kayseri'de "Gastronomi Günleri" etkinliği yapılacak
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı
        KAYSERİ'DE OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
        KAYSERİ'DE OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
        Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı