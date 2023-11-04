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        GÜNCELLEME - Kayseri'de kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:19
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi'ndeki apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. eşini bıçakladı. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Gözaltına alınan M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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