Kayseri'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen ve yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan yabancı uyruklu 14 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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