Kayseri'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi

Kayseri'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile il protokolü, "100'üncü Yıl Cumhuriyet Ormanı Fidan Dikme" programı kapsamında gençlerle fidan dikti.

Kuşçu Mahallesi'nde gerçekleşen programda konuşan Vali Çiçek, Kayserililere Yamula Barajı'nın çevresinin yemyeşil olacağı sözünü verdiklerini, 3 milyon ağacın 2 milyonunun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dikildiğini, 1 milyon ağacın da dikileceğini ifade etti.

Milletvekili Cıngı ise Erciyes Dağı'na 7 milyondan fazla fidan dikildiğini, kentin bütün bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Büyükkılıç ise yerel yönetimler olarak Kayseri'nin daha yeşil bir kent olması için gayret ettiklerini aktardı.

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın da yıl sonuna kadar Kayseri genelinde 3,2 milyon fidan dikiminin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından 3 bin 823 fidan toprakla buluşturuldu.

Öte yandan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 günde 10 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.