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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 23:55 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:55
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 183 bin 900 makaron, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 32 kaçak cep telefonu, 99 kilogram tütün, 66 elektronik sigara ve 1 ruhsatsız tabancayla 34 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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