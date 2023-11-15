Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 183 bin 900 makaron, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 32 kaçak cep telefonu, 99 kilogram tütün, 66 elektronik sigara ve 1 ruhsatsız tabancayla 34 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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