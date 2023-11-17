Tartıştığı teknikeri öldürdüğü öne sürülen polis hakkında müebbet hapis talebi

Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldürdüğü iddia edilen polis memurunun müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ş.K. hakkında hazırlanan ve "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ş.K, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü karşılaştığı tekniker S.S. ile konuşmak istediğini ancak karşı tarafın kendisinden kaçarak yangın merdivenine gittiğini öne sürdü.

Konuşmak için arkasından gittiğini öne süren Ş.K, şunları kaydetti:

"Şikayette bulunmuşsun, derdin nedir?' diye sordum. O da 'Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor.' dedi. Engelli çocuğum ve ona bakan hasta annesi olduğunu söyledim. Onlar hakkında ağır konuşunca, olay meydana geldi. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Şarjörümde 15 mermi taşıdığımı biliyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım."

Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında 14 Eylül'de tartıştığı tekniker S.S'yi beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru Ş.K. tutuklanmıştı.