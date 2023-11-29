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        Kervanların mekanı 504 yıllık hanın restorasyonunda sona gelindi

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de kervanların konakladığı 504 yıllık tarihi Gön Han'da, yaklaşık 2 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:28
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        Kervanların mekanı 504 yıllık hanın restorasyonunda sona gelindi
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de kervanların konakladığı 504 yıllık tarihi Gön Han'da, yaklaşık 2 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

        Yavuz Sultan Selim zamanında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından 1519'da Kayseri'de yaptırılan ve Kapalı Çarşı'da yer alan Gön Han, uzun yıllar tarihi İpek Yolu üzerinde kervanlara konaklama hizmeti verdi.

        Tüccarların alışveriş yapıp konakladığı alanlar ile develerin ve atların bağlandığı 8 metrekarelik odaların bulunduğu tarihi hanı Piri Mehmet Paşa Vakfı'ndan kiralayan Melikgazi Belediyesi, Anıtlar Kurulunun gözetiminde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, restorasyonun tamamlanmasıyla Kapalı Çarşı'nın nefes alacağını belirtti.

        Esnafın depo olarak kullanması sonucu zamanla tahrip olan Gön Han'ın restorasyonunda sona yaklaşıldığını dile getiren Palancıoğlu, "Vakıf mütevelli heyetiyle görüşerek burayı restore ediyoruz. Burası Kapalı Çarşı'nın nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı nezih bir mekan olacak." dedi.

        Özellikle Kapalı Çarşı'nın açık bir alana kavuşmasını ve insanların burada zaman geçirmesini hedeflediklerini aktaran Palancıoğlu, "Yazın söyleyişler, sazlı ve sözlü programlar, resim ve el ürünleri sergileri yapacağız. Kayseri şehir merkezi tarihi bir esere kavuşmuş olacak." diye konuştu.

        Palancıoğlu, kadınların yaptığı doğal ürünlerin satılacağı pazarlar da kuracaklarını ifade etti.

        - "3 bin kamyon hafriyat çıkarıldı"

        Gön Han'ın tekrar eski günlerine döneceğini vurgulayan Palancıoğlu, şöyle devam etti:

        "Çalışmalar 2 senedir devam ediyor. Buradan 3 bin kamyon hafriyat çıkarıldı. 6-7 metre aşağı inerek hanın izleri ortaya çıkarıldı. Şimdi o izlerin tamamını orijinaline uygun olarak Anıtlar Kurulunun denetiminde restore ediyoruz. Özellikle hafriyat aşamasında çarşı esnafına zarar vermemek için akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren hummalı çalışmalar yapıldı. Son aşamaya geldik. İnşallah 2 ay içinde açılışa hazır hale gelecek. Yüzde 80'lik kısmı tamamlandı."

        Palancıoğlu, 30 kişilik ekiple çalıştıklarını, kazılarda buldukları orijinal taşları kendi yerlerinde kullandıklarını anlatarak, "Burasını kiralık olarak vakıftan aldık. 20 milyon lira yatırım yaptık. Kalan kısmın tamamlanabilmesi için de 10 milyon lira daha yaptığımızda 30 milyon lira yatırımı burada hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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