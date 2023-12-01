Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlenecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) iş birliğiyle "Farkındalık ve sevgide engel tanımıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Öğrencilerin koro gösterisi ve halk oyunları gibi performanslarla sahne alacağı etkinlikte, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de ikinci kuruluş yıl dönümü kutlaması gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katılacağı program, 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.