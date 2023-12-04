Kayseri'de 11 kaçak av tüfeği ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente ruhsatsız tüfek getirerek satış yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 ruhsatsız av tüfeği, 4 uçaksavar fişeği, 4 uzun namlulu tüfek fişeği, 300 tabanca fişeği, 15 av tüfeği şarjörü, 8 sahte altın ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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