Kocasinan Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
Kocasinan Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.
Toplantıda 24 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.
Mecliste konuşan Çolakbayrakdar, Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalıştıklarını belirtti.
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