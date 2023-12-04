Hacılar'da Engelliler Günü programı düzenlendi

Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından Engelliler Günü kapsamında program düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Hacılar Müftüsü Mustafa Bahacan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Bahacan, "Engelli kardeşlerimizin vicdanları ve gönülleri açık ancak bazı engellerle karşı karşıyalar. Onları her yerde görüyoruz ama maalesef yokmuş gibi davranıyoruz. Bu bir gerçek. Bu sebeple bu tür programlar ne kadar sık yapılırsa, o kadar önemli." ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yerel yönetim olarak her zaman engelli bireylerin yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Hayatta sevgi ve ilginin esas olduğunu aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Ancak burada sizlerin, bu gençlerimizin 24 saat boyunca birlikte olmaları, onların bütün işleriyle ilgilenmeleri, inanıyorum ki Rabbimizin cennetle müjdelediği önemli konulardan biri olacaktır. Allah sizlerden razı olsun. Engel aslında sevgisizliktir. Engel, ilgisizliktir. Fiziksel engel olmayan birçok insan kendi kendine engeller oluşturuyor. Bu durumun farkına varmaları gerekiyor. Hayatta sevgi ve ilgi esastır."

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise devletin engelli bireylere elinden geldiği kadarıyla önemli katkılarının olduğunu belirtti.

Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, engelli öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri ilahi, şiir ve sema gösterileriyle devam etti. Katılımcılara protokol tarafından hediyeler ve çiçekler takdim edildi.