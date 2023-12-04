Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ziyaretler sürüyor
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne hafta sonu da ziyaretler devam etti.
Ziyaretçiler, 1 milyon metrekare yeşil alana sahip millet bahçesindeki bisiklet yollarından, kütüphaneden, yüzme havuzundan ve spor alanlarından faydalanabiliyor.
Ayrıca, konser ve festival gibi özel etkinliklere ev sahipliği yapan millet bahçesi, Kayseri'nin yöresel lezzetlerini tatma imkanı da sunuyor.
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