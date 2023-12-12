Kayak sezonunun henüz başlamadığı Erciyes'te oteller yılbaşına hazır MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde yılbaşı için doluluk yüzde 90'ı geçti.

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde yılbaşı için doluluk yüzde 90'ı geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlarda turizm merkezi haline gelen, suni karlama ünitelerinin bulunduğu Erciyes, her yıl yurt içinden ve dışından milyonlarca turisti ağırlıyor.

Kayak sezonu boyunca misafirlerine keyifli anlar yaşatan Erciyes, bünyesindeki otellerde yılbaşı gecesinde ziyaretçilerine canlı müzik, palyaço gösterisi ve yeteri kar olması halinde gece kayağı gibi farklı etkinlikler sunacak.

Kayak sezonunun henüz başlamadığı Erciyes'te otellerin yılbaşı hazırlıkları sürüyor.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Erciyes'e taleplerin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Taleplerin kar yağışıyla daha da artacağına dikkati çeken Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Otellerimiz yılbaşı öncesi rezervasyonlarını aldı. Dağ genelinde 20 otelimiz, 3 binin üzerinde yatak kapasitemiz var. Otelcilerimizle görüştüğümüzde hepsi gayet memnun. Her kar yağışından sonra rezervasyonların sayısı biraz daha artıyor. Şu anda otellerimiz yılbaşı için yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına ulaştı. Geçen yıllarda pandemi ve savaş gibi olumsuzluklar rezervasyonları etkilemişti. Bu sene herhangi bir sorun olmayacağını umut ediyoruz. İnsanlar kayak yapmayı özledi."

Akşehirlioğlu, önceki sezonlarda Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan charter seferleriyle turistlerin geldiği Erciyes'e bu yıl Çekya'dan da turistlerin geleceğini dile getirdi.

Charter seferlerinin dışında arkadaş, aile ve bireysel olarak turistlerin de Erciyes'e geldiğini vurgulayan Akşehirlioğlu, "Sezonun tamamında 100'ün üzerinde ülkeden misafir ağırlıyoruz. Yine yılbaşında da buraya ciddi bir teveccüh olacaktır. Oteller özel programlar ayarlıyor. Biz de gece kayağı yaptırıyoruz, özellikle yılbaşında. Gelen misafirlerimiz keyifli bir yılbaşı gecesi geçirecek. Onlara ikramlarımız olacak. Bütün kayakseverleri yılbaşında Erciyes'e davet ediyoruz." diye konuştu.

- "Doluluk oranından gayet memnunuz"

Erciyes'te hizmet veren bir otelin satış ve pazarlama müdürü Ufuk Şavk da otellerindeki 159 odada misafir edecekleri turistlere yılbaşında farklı etkinlikler sunacaklarını söyledi.

Rezervasyonlardan memnun olduklarını, yılbaşı yaklaştıkça doluluk oranının daha da artacağını belirten Şavk, şunları kaydetti:

"Doluluk oranından gayet memnunuz. Ağırlıklı olarak Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelerden misafirlerimiz olacak. Onun haricinde tabii iç pazardan vatandaşlarımız da gelecek. Yılbaşında çocuklar için palyaço ve Noel Baba gösterisiyle başlıyoruz. Ayrıca bir çocuk büfesi olacak. Bunun haricinde yemekli yılbaşı galası var, canlı müzik olacak. Daha sonra havai fişekle yıla girmiş olacağız."

Kayak merkezindeki bir otelin yetkilisi Mustafa Düzçekiç ise müşterilerinin yüzde 60'ının yabancı olduğunu dile getirerek, "Otelimizdeki doluluk yüzde 95'lere ulaştı. Talepler gayet iyi. Yılbaşı yoğun geçiyor. Yurt içinden ve dışından misafirleri ağılayacağız." dedi.