Kayseri'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 436 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram eroin, 32 gram esrar, 12 sentetik hap, 4 hassas terazi ve 4 adet tabanca ele geçirildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan 45 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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