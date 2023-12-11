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        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yılı dolayısıyla Talas'ta program düzenlenecek

        Talas Belediyesi, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dönümünde özel bir program düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:25
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        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yılı dolayısıyla Talas'ta program düzenlenecek
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        Talas Belediyesi, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dönümünde özel bir program düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre "Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında düzenlenecek Müzikli Tarih Anlatısı'nda Balkan Savaşları'ndan başlayıp Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süre anlatılacak.

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin anlatımıyla gerçekleşecek programda, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu'nun yanı sıra öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayna İsababayeva Apaydın, Prof. Dr. Nergis Eminova, öğretim görevlileri Nihal Şengün, Mehmet Ateş ve Deniz Ertürk Duman sahne alacak.

        "Rumeli'den Anadolu'ya Kurtuluşun Öyküsü" konulu program, 19 Aralık Salı günü saat 19.30'da başlayacak.

        ERÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, ücretsiz olarak izlenebilecek.

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