Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kayseri'de 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda, İ.A. yönetimindeki 34 CGB 112, E.D. yönetimindeki 38 AHC 610 ve M.C'nin kullandığı 06 EC 9257 plakalı otomobil ile B.B. idaresindeki 38 LG 701 ve N.M. idaresindeki 38 E 5663 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobillerden biri takla attı, bir tırın dorsesinde bulunan şeker pancarı ise yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kapanan yol, araçların kaldırılması ve şeker pancarının toplanmasının ardından trafiğe açıldı.