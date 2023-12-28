Kayseri'de 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir çekicide 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, bir çekici üzerinde gerçekleştirdikleri kontrolde 400 paket kaçak sigara buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.