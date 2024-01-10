Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.
Kayseri'de polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.N. ve 10 yıl hapis cezası bulunan V.A'yı yakaladı.
Ekipler ayrıca 1110 lira idari para cezası olan B.E'yi de yakaladı.
Yakalanan 4 kişinin işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişiyi de yakaladı.
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