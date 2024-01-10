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        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:48
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        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.N. ve 10 yıl hapis cezası bulunan V.A'yı yakaladı.

        Ekipler ayrıca 1110 lira idari para cezası olan B.E'yi de yakaladı.

        Yakalanan 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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