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        Kayseri'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

        Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, ataçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:42
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        Kayseri'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
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        Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, ataçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Araçtaki M.S, Y.M, M.Ş, F.Y. ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen M.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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