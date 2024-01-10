Kayseri'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, ataçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:42 facebook

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