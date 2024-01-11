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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:07
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşköy Mahallesi'ndeki A.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 12,2 gram sentetik uyuşturucu, 97 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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