Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da "Aile ve Çocuk İletişim" semineri düzenlendi

        Kocasinan Belediyesi tarafından ailelere yönelik "Aile ve Çocuk İletişim" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan'da "Aile ve Çocuk İletişim" semineri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi tarafından ailelere yönelik "Aile ve Çocuk İletişim" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyesevler Tesisi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere aileler ilgi gösterdi.

        Seminerde konuşan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye 40 tesis kazandırdıklarını ifade etti.

        Temel hedeflerinin vatandaşların sosyalleşmesi olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak akla gelen rutin çalışmalar, yol, asfalt, kaldırım gibi hizmetlerin ötesinde özellikle insana değer veren, onun yaşamını anlamlı kılan, gündelik hayatın içerisinde karşısına çıkan zorlukları aşabilme noktasında destek verecek çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Bu tesis gibi büyüklük olarak 5 tesisimizin dışında çocuk kulübü, gençlik kulübü ve spor merkezleri gibi 40 tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde inşaatı tamamlanmış 5 tesisimizin de açılışını yapacağız. Tesislerdeki temel hedefimiz, hemşehrilerimizin daha fazla sosyalleşmesi ve mutlu olmasıdır. Hanım kardeşlerimiz buraya geldiklerinde gündelik streslerden uzaklaştıklarını dile getiriyorlar. Burası aslında çocuklar, erkekler ve aileler için yapılmış bir tesis oluyor."

        Seminere konuşmacı olarak katılan uzman psikolojik danışman Özlem Mumcuoğlu da ergenlerle geçinme sanatı ve ergen ebeveyn ilişkilerini güçlendirme konusunda bilgi verip, ailelere tavsiyelerde bulundu.

        Seminer, soru cevabın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı sürüyor
        Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı sürüyor
        Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi
        Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi
        Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı
        Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu
        Teknik direktör Recep Uçar, Kayserispor için veda mesajı yayımladı:
        Teknik direktör Recep Uçar, Kayserispor için veda mesajı yayımladı:
        Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
        Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı