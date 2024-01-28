Kocasinan'da "Aile ve Çocuk İletişim" semineri düzenlendi Kocasinan Belediyesi tarafından ailelere yönelik "Aile ve Çocuk İletişim" konulu seminer gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi tarafından ailelere yönelik "Aile ve Çocuk İletişim" konulu seminer gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyesevler Tesisi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere aileler ilgi gösterdi.

Seminerde konuşan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye 40 tesis kazandırdıklarını ifade etti.

Temel hedeflerinin vatandaşların sosyalleşmesi olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak akla gelen rutin çalışmalar, yol, asfalt, kaldırım gibi hizmetlerin ötesinde özellikle insana değer veren, onun yaşamını anlamlı kılan, gündelik hayatın içerisinde karşısına çıkan zorlukları aşabilme noktasında destek verecek çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Bu tesis gibi büyüklük olarak 5 tesisimizin dışında çocuk kulübü, gençlik kulübü ve spor merkezleri gibi 40 tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde inşaatı tamamlanmış 5 tesisimizin de açılışını yapacağız. Tesislerdeki temel hedefimiz, hemşehrilerimizin daha fazla sosyalleşmesi ve mutlu olmasıdır. Hanım kardeşlerimiz buraya geldiklerinde gündelik streslerden uzaklaştıklarını dile getiriyorlar. Burası aslında çocuklar, erkekler ve aileler için yapılmış bir tesis oluyor."

Seminere konuşmacı olarak katılan uzman psikolojik danışman Özlem Mumcuoğlu da ergenlerle geçinme sanatı ve ergen ebeveyn ilişkilerini güçlendirme konusunda bilgi verip, ailelere tavsiyelerde bulundu.

Seminer, soru cevabın ardından sona erdi.