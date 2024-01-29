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        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:32
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        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki evinde yalnız yaşayan H.B'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, H.B'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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