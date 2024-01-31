Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de aranan 16 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekipleri, son 3 günde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de aranan 16 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de polis ekipleri, son 3 günde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 3 günde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda "dolandırıcılık", "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Kayseri'de bebeğini yastıkla boğduğu gerekçesiyle yargılanan anneye müebbet...
        Kayseri'de bebeğini yastıkla boğduğu gerekçesiyle yargılanan anneye müebbet...
        KAYMEK'in düzenlediği tatil şenliği ilçelerde sürüyor
        KAYMEK'in düzenlediği tatil şenliği ilçelerde sürüyor
        3 haftalık kızını boğarak öldüren anneye müebbet hapis
        3 haftalık kızını boğarak öldüren anneye müebbet hapis
        Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapis cezasının gerekçesi aç...
        Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapis cezasının gerekçesi aç...
        Kayseri'nin 4. OSB'si için yatırımcılar sıraya girdi
        Kayseri'nin 4. OSB'si için yatırımcılar sıraya girdi