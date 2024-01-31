Kayseri'de aranan 16 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, son 3 günde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 3 günde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda "dolandırıcılık", "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.