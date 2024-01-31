Kayseri'de aranan 16 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, son 3 günde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
Kayseri'de polis ekipleri, son 3 günde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 3 günde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda "dolandırıcılık", "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.