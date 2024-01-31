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        KAYMEK'in düzenlediği tatil şenliği ilçelerde sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen tatil şenliği Yeşilhisar ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:49
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        KAYMEK'in düzenlediği tatil şenliği ilçelerde sürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen tatil şenliği Yeşilhisar ilçesinde yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen tatil şenliği ilçelerde devam ediyor.

        Yeşilhisar ilçesindeki şenlikte, çeşitli yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

        Çocuklar, etkinliğe ücretsiz katılıyor.

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