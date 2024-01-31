KAYMEK'in düzenlediği tatil şenliği ilçelerde sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen tatil şenliği Yeşilhisar ilçesinde yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ tarafından düzenlenen tatil şenliği Yeşilhisar ilçesinde yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen tatil şenliği ilçelerde devam ediyor.
Yeşilhisar ilçesindeki şenlikte, çeşitli yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Çocuklar, etkinliğe ücretsiz katılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.