Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı yapıldı
Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.
Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız başkanlığında yapıldı.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, kentin tarımsal üretimin planlamasıyla ilgili konular ele alındı.
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