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        Kayseri'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:44
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        Kayseri'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Yoğunburç Kavşağı'nda yürüyen B.Y. (48) ile A.U. ve kız arkadaşı S.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmada bıçakla yaralanan B.Y, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        B.Y, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan A.U. ve S.Y'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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