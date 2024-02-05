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        Depremde bacağı kesilen Aysima, eğitimine devam etmek istiyor

        KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 3 gün sonra çıkarılan, ağabeyi ve babasını kaybeden Aysima Deveci'nin (13) sol bacağı ampute edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Deveci, "Normalde 8'inci sınıfa geçecektim. Ama 7'nci sınıfı tam okuyamadığım için 7´nci sınıftan başlamak istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:10
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        Depremde bacağı kesilen Aysima, eğitimine devam etmek istiyor
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        KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 3 gün sonra çıkarılan, ağabeyi ve babasını kaybeden Aysima Deveci'nin (13) sol bacağı ampute edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Deveci, "Normalde 8'inci sınıfa geçecektim. Ama 7'nci sınıfı tam okuyamadığım için 7´nci sınıftan başlamak istiyorum" dedi.

        Kahramanmaraş´ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Aysima Deveci'nin ailesi ile kaldığı ev yıkıldı. Deveci ile birlikte annesi, babası ve 3 kardeşi de enkaz altında kaldı. 3 gün sonra enkazdan Aysima, 2 kardeşi ve annesi kurtarılırken, babası ve ağabeyi hayatını kaybetti. Aysima Deveci, enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Deveci burada yapılan müdahalede sol bacağı dizinden ampute edildi. Diğer bacağında da zedelenme bulunan Aysima Deveci, hastanenin fizik tedavi bölümünde kalıyor. Derslerinden de geri kaldığı için kendisine ders verecek bir öğretmen isteyen Aysima, "Galiba şok geçirmişim. En son bağırdığımızı hatırlıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ablama bir şeyler demişim. 'Annemlerin odası sağlam' demişim. Lavaboya gitmişim, su içmişim. Hiçbirini hatırlamıyorum. Enkazdan, depremin 3´üncü gününün sabahında çıktım. Ben en son bağırdığımızı hatırlıyorum. Ablam beni kardeşimin yanına çekmişti. Üçümüz aynı yerdeydik. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

        Ampute edileceğini bilmediğini belirterek, "Böyle olacağını bilmiyordum. Pansuman yapılıp çıkacağımı sanıyordum" diyen Deveci, şöyle konuştu:

        "Olay nerelere geldi. Ayağımın ikisi de sarılıydı. Sol bacağım kesilmemişti. İkisi de sarılıydı. Yarın bir yıl olacak. Yapacak bir şeyim olmadığı için telefona bakıyorum. Ondan da sıkıldım. Bir şeyler istiyorum. Gezeyim diyorum, her yer aynı. Artık gezmekten de sıkıldım. 'Oyun oynayayım, boyama yapayım' diyorum. Ondan da sıkıldım. Bir yıl boyunca hepsini yaptım. Artık yapacak bir şey de kalmadı. Arkadaşlarımla da bazen konuşuyoruz. Kahramanmaraş´a gittiğimizde de görüşmüştüm bazılarıyla. Eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı başladı, okullar açıldı. Normalde 8´inci sınıfa geçecektim. Ama 7´nci sınıfı tam okuyamadığım için 7´nci sınıftan başlamak istiyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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