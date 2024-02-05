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        Başkan Büyükkılıç, depremlerin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:15
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        Başkan Büyükkılıç, depremlerin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 yıl geçse de acısının halen taze olduğunu, depremin yaralarını sarmak için yardım ve hizmetleri depremin ilk anından itibaren gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Türkiye'nin dünyanın en aktif ve en çok araştırmalara konu olan deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer aldığına dikkati çeken Büyükkılıç, depremin ilk anından itibaren bölgedeki vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

        Büyükkılıç, doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirleri sürekli gündemlerinde tuttuklarını, Kayseri'yi depreme daha dirençli hale getirmek için kentte çalışma yaptıklarını ifade etti.

        Mevcut yapı stoğunun risk tespiti için hızlı tarama yöntemlerini yapay zeka ile buluşturduklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Olası afet durumunda iletişimin kesintisiz olması için GSM operatörleri ile görüşüyor, ortak çalışmalar da yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliği ile kentte afetle mücadele kapsamında AFAD Lojistik Deposu yapılması, 2 adet kentsel arama kurtarma eğitim parkuru yapılması ile Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulması gibi önemli kararlara imza atıldı. Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında tam 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme ile şehrin zemininin röntgenini çekeceğiz. Şehrimizi ilgilendiren ve 10 segmentten oluşan fayların yeniden incelenmesi için TÜBİTAK, AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği ile çalışmalarımız sürüyor. Rabbim bu aziz millete bir daha böyle felaketler yaşatmasın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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