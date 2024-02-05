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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nden 6 Şubat depremlerinin birinci yılında açıklama

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:36 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:37
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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nden 6 Şubat depremlerinin birinci yılında açıklama
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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Dernek Başkanı Ahmet Taş, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 18 ilin etkilendiğini, binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

        Tüm olumsuzluklara rağmen sivil toplum kuruluşları, AFAD ve valilikler ile belediyelerin bölgeye yardıma gittiğini hatırlatan Taş, deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Taş, şunları kaydetti:

        "Depremin meydana geldiği andan itibaren bölgeye koşup yardım çalışmalarında bulunan valilerimiz, kaymakamlarımız ve mülki amirlerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Hükümet ve adalet yetkililerinden beklentilerimiz ise sadece müteahhitler hakkında değil, binaların yapıldığı tarihte kontrolünü, onayını yapan, ruhsatını veren belediye sorumluları ve yapı denetim sorumluları hakkında da tahkikat yapmaları. Onlardan da adalet önünde, kaybolan canların hesabının sorulmasını talep ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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