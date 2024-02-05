Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de gazeteci, silahlı saldırıda yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de gazeteci, silahlı saldırıda yaralandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'HERŞEY YOLUNDA GÖRÜNÜYOR'

        Kayseri'de gazeteci Azim Deniz'in tabanca ile vurularak yaralanmasına ilişkin İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, açıklama yaptı. Erşan, "Bu sabah hepimizi üzen bir hadiseyle karşılaştık. Değerli gazetecimiz Azim Deniz Bey, sabah uğramış olduğu silahlı saldırı sonucunda yaralanmış oldu. Saat 09.08'de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdular. Orada ilk değerlendirmeleri yapıldı. Ateşli silah yaralanmasından mütevellit ileri tetkik ve tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 09.40 gibi hocalarımız kendisini değerlendirdiler. İlk değerlendirmelerde hayati bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Kurşunun girdiği yer itibarıyla yüzeysel bir yarayla karşılaştık. Stabil vaziyete geçtikten sonra da tomografisi çekildi, ultrason değerlendirmeleri yapıldı, kan tetkikleri alındı ve çok şükür bütün hayat fonksiyonlarının normal olduğunu gördük. Kendisinde ameliyat gerektirecek olan bir durum olmadığını net olarak ifade edebiliriz. İlerleyen süreçte inşallah olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Şu an itibarıyla her şey yolunda görünüyor. Basın camiasına, Azim Deniz Beye ve sevenlerine geçmiş olsun. Enfeksiyon açısından bir risk olduğu için kendisini serviste bir süre takip edeceğiz" dedi.

        'NEFRETLE KINIYORUZ'

        Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da "Hepimize geçmiş olsun. Sağlık durumu iyi. Burada önemli olan bu saldırının gerçekleşmiş olması. Polisimiz, bu anlamda çalışmalarını yürütüyor. Nedenini bilmiyoruz ama ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır. Nedeni ne olursa olsun nefretle kınıyoruz. Gazetecilere yapılan saldırıların bir an önce son bulmasını istiyoruz. İl Sağlık Müdürü'müz de gereken bilgileri verdi. Biz de sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Erciyes, sömestirde 1,5 milyon kişiyi ağırladı
        Erciyes, sömestirde 1,5 milyon kişiyi ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyareti yaptı
        Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyareti yaptı
        Depremin 'mucize bebeği' Vatin, yine annesinden ayrıldı
        Depremin 'mucize bebeği' Vatin, yine annesinden ayrıldı
        Kayseri'de gazeteci, silahlı saldırıda yaralandı
        Kayseri'de gazeteci, silahlı saldırıda yaralandı
        Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci yaralandı
        Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci yaralandı
        Erciyes'te jandarma yarıyıl tatilinde 850 turistin yardımına koştu
        Erciyes'te jandarma yarıyıl tatilinde 850 turistin yardımına koştu