Kayseri'de gazeteci, silahlı saldırıda yaralandı (2)

'HERŞEY YOLUNDA GÖRÜNÜYOR'

Kayseri'de gazeteci Azim Deniz'in tabanca ile vurularak yaralanmasına ilişkin İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, açıklama yaptı. Erşan, "Bu sabah hepimizi üzen bir hadiseyle karşılaştık. Değerli gazetecimiz Azim Deniz Bey, sabah uğramış olduğu silahlı saldırı sonucunda yaralanmış oldu. Saat 09.08'de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdular. Orada ilk değerlendirmeleri yapıldı. Ateşli silah yaralanmasından mütevellit ileri tetkik ve tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 09.40 gibi hocalarımız kendisini değerlendirdiler. İlk değerlendirmelerde hayati bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Kurşunun girdiği yer itibarıyla yüzeysel bir yarayla karşılaştık. Stabil vaziyete geçtikten sonra da tomografisi çekildi, ultrason değerlendirmeleri yapıldı, kan tetkikleri alındı ve çok şükür bütün hayat fonksiyonlarının normal olduğunu gördük. Kendisinde ameliyat gerektirecek olan bir durum olmadığını net olarak ifade edebiliriz. İlerleyen süreçte inşallah olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Şu an itibarıyla her şey yolunda görünüyor. Basın camiasına, Azim Deniz Beye ve sevenlerine geçmiş olsun. Enfeksiyon açısından bir risk olduğu için kendisini serviste bir süre takip edeceğiz" dedi.

'NEFRETLE KINIYORUZ'

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da "Hepimize geçmiş olsun. Sağlık durumu iyi. Burada önemli olan bu saldırının gerçekleşmiş olması. Polisimiz, bu anlamda çalışmalarını yürütüyor. Nedenini bilmiyoruz ama ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır. Nedeni ne olursa olsun nefretle kınıyoruz. Gazetecilere yapılan saldırıların bir an önce son bulmasını istiyoruz. İl Sağlık Müdürü'müz de gereken bilgileri verdi. Biz de sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.