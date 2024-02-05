Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyareti yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Köşk Sosyete Pazarı esnafı ile bir araya geldi, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Büyükkılıç, vatandaşla da sohbet ederek talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Dükkanları gezerek esnafla buluşan Büyükkılıç, vatandaşlara sinema filmi bileti hediye etti.