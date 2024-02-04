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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükkılıç "Dünya Kanser Günü" programına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" için düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:56 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:04
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükkılıç "Dünya Kanser Günü" programına katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" için düzenlenen programa katıldı.

        Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nde (HOSPİS) düzenlenen programa katılan Büyükkılıç, erken teşhisin kanser hastaları için önemli olduğunu söyledi.

        Kanser vakalarında beslenmenin ön plana çıktığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bu, toplumu ilgilendiren bir alan. Dikkati çekme bağlamında 4 Şubat Dünya Kanserle Mücadele Günü olarak tanımlanmış olabilir. Ölüm sebeplerinin içerisinde kanser ikinci sırada. Erken teşhis erken tedavi diye en çok kanser vakalarında önem arz ederken kanser yoğunluğunun da hem dünyada hem ülkemizde arttığını göz ardı edemeyiz."

        Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir de kanserin sağlık açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        Kanserin insanların hayatlarını tehdit ettiğini vurgulayan Özdemir, "Kanser, ölüm sebepleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı aldı. Kanser insanların hayatını tehdit ediyor. Bunda iki türlü sebep düşünülebilir. Birincisi çevreyle ilgili karşılaştığımız kanserojenlerle ilgili problemlerdir. İkincisi de insanların beklenilen ömrü uzadı. O zaman bizim kanser oluşumunu engellemek için birinci misyonumuz vatandaşların kanserojenlerle, çevre ve hayat tarzıyla kansere sebep olacak şeylerle ilgili birtakım propaganda yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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