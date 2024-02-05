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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Miraç Kandili mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:56 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:56
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Miraç Kandili mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, güzelliklere ve berekete vesile olmasını diledi.

        Miraç Kandili'ni en güzel şekilde idrak edeceklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Cenab-ı Allah'tan Miraç Kandili'nin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olmasını niyaz ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm gören mazlum ve mağdur kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu belirtiyor, zulmün karşısında olduğumuzu ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni bir kez daha en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

        Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın da mesaj yayımladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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