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        Öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen kadın tarafından okulda tabancayla vuruldu

        KAYSERİ'de sınıf öğretmeni Kasım K., tayini çıktığı ilkokulda, ilk mesai gününde Şehriban A. tarafından tabancayla vuruldu. Şehriban A.´nın Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:20
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        Öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen kadın tarafından okulda tabancayla vuruldu
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        KAYSERİ'de sınıf öğretmeni Kasım K., tayini çıktığı ilkokulda, ilk mesai gününde Şehriban A. tarafından tabancayla vuruldu. Şehriban A.´nın Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak´taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu´nda meydana geldi. Şehriban A. sınıf öğretmeni Kasım K.'nın görev yaptığı okula gitti. Müdür yardımcısının odasına geçen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şehriban A., yanında getirdiği tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.

        Kasım K.´nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu´na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.´nın da Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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