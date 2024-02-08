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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti

        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 03:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 04:14
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre A.A'nın kullandığı 01 EDD 23 plakalı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki 34 GSM 546 plakalı otomobil Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada 34 GSM 546 plakalı otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

        Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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