Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un transfer tahtasının açıldığını müjdeledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un transfer tahtasının açıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağının kalktığını belirtti.

Kayserispor'un şehrin önemli bir markası olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Tahta Allah’ın izniyle açıldı. Camiamıza, taraftarımıza, şehrimize, Kayseri ve Kayserispor sevdalılarına ve Burak Yılmaz hocamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer forvet Duckens Nazon da Kayserispor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç’a ilk maçta gol sözü verdi.