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        Kayseri'de suça sürüklenen çocuklar kayak keyfi yaşadı

        Kayseri'de suça sürüklenen çocuklar "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi kapsamında Erciyes'te kayak yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:52
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        Kayseri'de suça sürüklenen çocuklar kayak keyfi yaşadı
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        Kayseri'de suça sürüklenen çocuklar "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi kapsamında Erciyes'te kayak yaptı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, uzman personelce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çeşitli eğitimler veriliyor.

        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, suça sürüklenen çocuklara denetimli serbestlik uzmanları gözetiminde antrenörler tarafından 4 gün boyunca kayak eğitimi verildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi de etkinliğe katılan çocuklara ücretsiz yürüyen bant ve teleferik desteği sağlayarak öğle yemeği ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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