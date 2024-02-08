Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yeşilhisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Yeşilhisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilhisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilhisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Toplu sözleşme ile belediye bünyesindeki kadrolu çalışanların maaşına yüzde 80 zam yapıldı.

        Yeşilhisar İmar AŞ ile yapılan ek protokolle ise işçilere yüzde 65 zam gerçekleştirildi.

        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sözleşme ve ek protokolle ilgili şunları kaydetti:

        "Yeşilhisar Belediyesinde kadrolu çalışan üyelerimizin ücretlerine imza altına aldığımız toplu iş sözleşmesiyle yüzde 80 zam yapıldı. Yeşilhisar İmar AŞ'de çalışan üyelerimize yönelik de maaş ve ücretlerimizin iyileştirilmesi noktasında talebimiz olmuştu. Belediye başkanımız ve belediye idarecilerimiz her konuda olduğu gibi bizlerin taleplerini olumlu karşılamışlar ve İmar AŞ'de çalışan arkadaşlarımıza da yüzde 65 ek protokol ile zam yapılmıştır. Ayrıca ikramiye sayımız da 36'dan 52'ye çıkmıştır. Yapılan bu çifte zamla hem biz hem de üyelerimiz sevinmişlerdir."

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da belediyenin imkanları nispetinde en iyi zammı vermeye çalıştıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller

        Benzer Haberler

        Başkan Yalçın'dan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortokulu futbol takımına ziyaret
        Başkan Yalçın'dan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortokulu futbol takımına ziyaret
        Melikgazi'deki kentsel dönüşümler değerlendirildi
        Melikgazi'deki kentsel dönüşümler değerlendirildi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Mondihome Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı
        Mondihome Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı
        Melikgazi Şehitler Cami ve Kur'an Kursu yarın açılıyor
        Melikgazi Şehitler Cami ve Kur'an Kursu yarın açılıyor
        KESOB ErVa Spor Kulübü açıldı
        KESOB ErVa Spor Kulübü açıldı