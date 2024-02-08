Yeşilhisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Yeşilhisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu sözleşme ile belediye bünyesindeki kadrolu çalışanların maaşına yüzde 80 zam yapıldı.

Yeşilhisar İmar AŞ ile yapılan ek protokolle ise işçilere yüzde 65 zam gerçekleştirildi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sözleşme ve ek protokolle ilgili şunları kaydetti:

"Yeşilhisar Belediyesinde kadrolu çalışan üyelerimizin ücretlerine imza altına aldığımız toplu iş sözleşmesiyle yüzde 80 zam yapıldı. Yeşilhisar İmar AŞ'de çalışan üyelerimize yönelik de maaş ve ücretlerimizin iyileştirilmesi noktasında talebimiz olmuştu. Belediye başkanımız ve belediye idarecilerimiz her konuda olduğu gibi bizlerin taleplerini olumlu karşılamışlar ve İmar AŞ'de çalışan arkadaşlarımıza da yüzde 65 ek protokol ile zam yapılmıştır. Ayrıca ikramiye sayımız da 36'dan 52'ye çıkmıştır. Yapılan bu çifte zamla hem biz hem de üyelerimiz sevinmişlerdir."

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da belediyenin imkanları nispetinde en iyi zammı vermeye çalıştıklarını ifade etti.