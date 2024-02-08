Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan E.C'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, E.C'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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