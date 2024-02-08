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        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:09 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:09
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        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan E.C'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, E.C'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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